Charles De Ketelaere doet match kantelen: "Die jongen is goed ingevallen"

"Charles? Die jongen is goed ingevallen", lachte aanvoerder Ruud Vormer gisterennamiddag na de felbevochten zege van Club Brugge in Oostende.

Philippe Clement zette De Ketelaere in minuut 75 op het veld. De kersverse Rode Duivel had een groot aandeel in de Brugse 1-3-overwinning.

Een minuut na zijn invalbeurt dwong De Ketelaere met een lange ren Jelle Bataille in de fout. De verdediger van Oostende slikte zijn tweede gele kaart.

Niet veel later was De Ketelaere dicht bij de 1-2, maar Hubert duwde zijn schot in hoekschop. Die leverde de Brugse voorsprong op dankzij een uithaal van Diatta.

De Ketelaere kon je dus een gouden wissel noemen. Dat zag ook Clement.

"Zijn vorige invalbeurten waren niet zo top, maar tegen Oostende was het dat wel. We proberen Charles stelselmatig te brengen", zei de coach van Club Brugge.



"Je ziet dat hij zijn frisheid teruggevonden heeft en dat is heel positief. In zo'n intense wedstrijd is het belangrijk dat je op het einde van een match frisse jongens kunt brengen die het verschil maken."