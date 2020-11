Alexander-Arnold mist duel tegen België door blessure, Klopp is boos

Engeland speelt volgende week een oefenwedstrijd tegen Ierland, gevolgd door duels in de Nations League tegen België ( op 15 november) en tegen IJsland. Dat zal volgens Liverpool-manager Jürgen Klopp zonder rechtsachter Trent Alexander-Arnold zijn.

Alexander-Arnold liep tijdens een sprint tegen Manchester City een blessure op. Waarschijnlijk een kuitblessure. "Hij zal niet kunnen spelen voor Engeland", zei Klopp. "We zullen morgen zien, na de scan."

Klopp en Guardiola waren het na de match eens dat het ook de schuld van de Premier League zelf is dat spelers geblesseerd uitvallen. Klopp begrijpt niet waarom de Premier League de enige grote Europese competitie is waar clubs geen vijf wissels mogen doen.

"Daar moeten we opnieuw over spreken. We zijn de enige (grote competitie) met drie wissels", zei Klopp.

Guardiola had dezelfde boodschap. "Alexander-Arnold, een Engels international, is nu geblesseerd. In Engeland denken we dat we speciaal zijn, dat we spelers niet moeten beschermen. Daarom is dit een ramp."