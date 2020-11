3 op 3 voor Nederland: Puck Pieterse is de beste belofte in Rosmalen

Shirin van Anrooij nam voor eigen volk, al wordt het EK acher gesloten deuren afgewerkt, de beste start. Ze reed meteen weg van haar concurrentes, hield die inspanning twee ronden vol, maar viel dan toch terug.

Bij het ingaan van de slotronde schudde Puck Pieterse, landgenote van Van Anrooij, aan de boom. Ze reed in geen tijd een voorsprong van tien seconden bij mekaar, maar binnen was de zege niet.

De Hongaarse Blanka Vas had een stevig eindschot in de benen en kwam in de slotronde nog terug tot op vier tellen. Uiteindelijk brak de veer dan toch en het was Pieterse die naar de Europese titel snelde. Vorig jaar won ze nog bij de junioren.

Het goud van Pieterse is de derde Europese titel voor Nederland. Zaterdag stonden ook al Ryan Kamp (beloften) en Ceylin del Carmen Alvarado (dames elite) op het hoogste schavot. Er reden geen Belgische beloften mee.