Wuyts over doorbraak jongeren: "Dit jaar waren het seconden, volgend jaar minuten"

Zijn tijdritten opnieuw sexy geworden?

De slottijdrit in de Ronde van Frankrijk zal bij elke wielerliefhebber nog lang in het geheugen gegrift staan. "Je zou kunnen zeggen dat de drie grote rondes dit jaar beslist zijn in een tijdrit", vertelt Wuyts. "Dat is zeker zo in de Tour, maar ook in de Giro was de slotrit in Milaan bepalend. En ook wel in de Vuelta met de winst van Roglic in Mirador de Ezaro."

Is de tijdrit weer sexy? "Voor mij zijn tijdritten dat altijd geweest, maar voor het grote publiek helaas niet. Zoals ASO tijdritten in het verleden behandeld heeft, dat was schandalig. Voor mij is een tijdrit nog altijd de meest individuele expressie van vermogen. Tijdritten horen thuis in zo’n grote ronde. En men lijkt dat uiteindelijk begrepen te hebben. Een tijdrit kan voor extra gelaagdheid zorgen, zeker op het einde. Dat kan het verschil aangeven tussen superieur en net inferieur."

"Nu gaat men uit van 50 tot 60 kilometer aan tijdritkilometers in een ronde. Ik zou dat graag nog wat opdrijven tot een totaalpakket van 70 kilometer. Je moet een tegengewicht bieden voor al die aankomsten boven en alle bergetappes. Het spreekt voor zich dat een grote ronde gewonnen wordt door een klimmer, maar die mag wat mij betreft ook tijdritcapaciteiten hebben en zijn compleetheid bewijzen."

"En ik zou zeggen: introduceer ook weer een proloog. Dat geeft de commentator en het publiek de kans om iedere renner afzonderlijk te leren kennen. Ik wil de tijdrit terug op de plaats waar die altijd gehoord heeft. De allergrootsten zoals Merckx, Indurain, Hinault, ... hebben er hun grote overwinningen op gebouwd. Maar ik maak me niet al te veel illusies. Veel zal afhangen van de kijkdichtheid en die is lager dan bij een bergetappe."