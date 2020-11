VIDEO: Sam Van Rossom schittert in EuroLeague en stuwt Valencia naar zege

Sam Van Rossom is al jaren een steunpilaar van de Spaanse topclub Valencia en ook dit seizoen bewijst hij dat hij op zijn 34e nog niet versleten is. Tegen Milaan gooide hij 4 driepunters binnen en werd hij met 21 punten de topschutter van Valencia. Van Rossom plukte ook nog 2 rebounds en gaf 2 assists.

Valencia won uiteindelijk met 86-81 van Milaan en is nu 5e in de stand, met 4 zeges in 6 wedstrijden. De top 8 plaatst zich voor de play-offs.

"Dit is een belangrijke overwinning voor ons. Ik ben heel blij met deze zege. We hebben echt als ploeg gespeeld", sprak Van Rossom na afloop.