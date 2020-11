Sterkhouder Van Crombrugge verlengt bij Anderlecht tot 2025

Een verrassing is het nieuwe contract voor Hendrik Van Crombrugge bij Anderlecht niet. Hij was eerder al een contractverbetering beloofd als beloning voor zijn goede prestaties in zijn eerste seizoen.

Maar de nieuwe voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Karel Van Eetvelt stelden zodanig rode cijfers vast in de boekhouding, dat ze de gemaakte beloftes van hun voorgangers niet meteen konden of wouden nakomen.

Nu is het er dus wel van gekomen. Van Crombrugge had een contract tot 2023 en verlengde tot 2025. Een win-winsituatie voor beide partijen, want Anderlecht staat zo wat sterker bij eventuele interesse van buitenlandse ploegen in zijn eerste doelman. Van Crombrugge is 27 jaar.

"Ik ben overtuigd dat er nu de juiste personen zitten bij de club, die het beste willen. Ik heb veel meegemaakt sinds ik hier ben aangekomen. Ik ben Rode Duivel geworden en ben voor een tweede keer papa geworden. Ik voel me hier goed. Jullie zijn nog niet van mij af. Straffe Hendrik blijft nog even bij Anderlecht."

Van Crombrugge vierde zijn debuut bij de nationale ploeg in de oefenmatch tegen Ivoorkust begin oktober. Sinds het voetbalpensioen van Vincent Kompany is hij ook de aanvoerder van Anderlecht en een leider in de kleedkamer.

"Het verlengen van Hendrik past perfect binnen onze plannen om deze jonge ploeg voldoende stabiliteit te geven", zegt sportief directeur Peter Verbeke. "Hendrik laat elke zondag zien waarom hij belangrijk is voor ons project. Hij is een leider op en naast het veld, heeft goede voeten en pakt vaak uit met cruciale saves. Een geweldige kapitein."