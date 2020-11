Roglic: "Het was spannend, maar ik had net genoeg overschot"

Met zijn eindwinst in de Vuelta kan Roglic de ontgoocheling van de Tour doorspoelen. "Ik ben ongelofelijk blij met mijn tweede Vuelta-zege. Het is een heel mooie manier om eindelijk een punt te zetten achter dit seizoen."

Dat vroege vluchter Lennard Hofstede nog een handje kon toesteken om het verschil met Carapaz te beperken was natuurlijk mooi meegenomen voor Roglic. "Hij heeft mij echt geholpen met elke meter die hij op kop sleurde, zijn werk was bijzonder welkom. Het hele team heeft weer uitstekend werk verricht. Ze hebben van bij de start alles gegeven. Ik ben hen bijzonder dankbaar."

Had de Sloveen dan altijd alles onder controle? "Niet echt altijd, maar op het einde moest ik gewoon rustig blijven en mijn ding doen. Zo is het ook gegaan en dat bleek genoeg om stand te houden."

"Het is altijd leuk om een spannende ontknoping te hebben. Het was ook wel spannend, maar ik had net genoeg overschot", klonk het bij Roglic. "Ik wist dat mijn eigen tempo moest volstaan. Uiteindelijk ben ik ook goed gefinisht."

Richard Carapaz legde Primoz Roglic nog het vuur aan de schenen op La Covatilla, de slotklim van de voorlaatste rit in deze Vuelta. Toen de Ecuadoraan zijn kaarten op tafel gooide, moest Roglic passen. Zijn voorsprong van 45 seconden slonk naar amper 17 seconden, maar Roglic vocht terug en hield uiteindelijk zelfs 24 seconden over op Carapaz.

Carapaz: "Ik heb alles gegeven, meer kon ik niet doen"

Richard Carapaz vocht voor wat hij waard was. Zoals aangekondigd viel hij aan, maar het volstond niet om Roglic van de troon te stoten. Toch kijkt de Ecuadoraan tevreden terug.

"Ik ben heel blij met hoe de Vuelta verlopen is. We hebben drie weken gestreden, meegedaan voor de winst. Ik ben emotioneel, dit is een enorm mooi podium."

Roglic kon op de slotklim niet alleen rekenen op ploegmaat Hofstede, hij kreeg ook steun van Soler en Mas in de achtervolging op Carapaz. Maar de Ecuadoraan wil daar geen zaak van maken.

"Iedereen kijkt naar zijn eigen belangen, ik heb daar geen commentaar op. Ik kende deze slotklim, ik reed hem al eens omhoog in 2018, toen met Nairo Quintana als kopman (die derde werd in de eindstand na eindwinnaar Simon Yates, red.). Ik wist wat me te wachten stond, en ook dat de wind zijn rol zou spelen."

"Ik ben blij, ik heb alles gegeven wat ik in me had en meer kon ik niet doen. We hebben zo veel als mogelijk er voor gestreden. Dit was een spectaculair seizoen."