Roeselare blijft ook bij Borgworm ongeslagen dit seizoen

Borgworm moest een hapklare brok worden voor Roeselare. Borgworm kon dit seizoen in 3 matchen nog maar 4 sets winnen. Tegen de leider kwam daar geen enkele set bij. Enkel in de derde set geraakte Borgworm aan 20 punten. In set 1 en 2 waren het respectievelijk 16 en 14 punten.

Maaseik herstelde zich van de nipte nederlaag tegen grote rivaal Roeselare vorig weekend met een zege tegen Haasrode-Leuven op zaterdag. Maaseik verloor in eigen zaal geen enkele set tegen de ploeg uit het Leuvense.

Menen liet zich in Gent wel verrassen in de eerste set, die het verloor met 25-18. De nummer drie in de stand werd wakkergeschud door het setverlies en won makkelijk set twee en drie. In de vierde set moest het vechten tot 26-28.

Ook Aalst liet zich in de eerste set verrassen door Achel, dat nog niet kon winnen dit seizoen. Daarna zette Aalst de situatie recht.