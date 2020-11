Maaseik, Menen en Aalst gunnen Roeselare geen kans om extra uit te lopen

Maaseik herstelde zich van de nipte nederlaag tegen grote rivaal Roeselare vorig weekend met een zege tegen Haasrode-Leuven. Maaseik verloor in eigen zaal geen enkele set.

Menen liet zich in Gent wel verrassen in de eerste set, die het verloor met 25-18. De nummer drie in de stand werd wakkergeschud door het setverlies en won makkelijk set twee en drie. In de vierde set moest het vechten tot 26-28.

Ook Aalst liet zich in de eerste set verrassen door Achel, dat nog niet kon winnen dit seizoen. Daarna zette Aalst de situatie recht.