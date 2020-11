Lisa Brennauer slaat dubbelslag in tijdrit van Madrid Challenge

Het was Mieke Kröger die de eerste richttijd neerzette met 13'01" in de 9,3 km lange tijdrit in Boadilla del Monte.

Leah Kirchmann was de eerste die onder de 13 minuten dook met 12'54", maar lang zou ze niet in de hotseat zitten. De Italiaanse Elisa Longo Borghini fietste naar een knaltijd en legde het parcours nog 13 seconden sneller af: 12'41".

Annemiek van Vleuten, tweevoudig wereldkampioene tegen de klok, beet zich de tanden stuk op de chrono van Longo Borghini en gaf 7 tellen prijs. Ook viervoudig Europees kampioene tijdrijden Ellen van Dijk moest plooien. Zij bleef steken op 3 seconden van haar Italiaanse ploegmate.

De enige die nog onder de chrono van Borghini dook, was de Duitse Lisa Brennauer. Met 12'40" was ze nog één seconde sneller dan Longo Borghini, die in het algemeen klassement 10 seconden moet prijsgeven op Brennauer. Zondag staat de slotrit in Madrid op het programma.