Jelle Geens staat ook in Valencia op het podium van WB triatlon

Geens kon de kloof bijna dichten in de afsluitende 5 kilometer lopen. Hij raapte Le Corre nog op, maar zag net voor hem een prangende eindsprint tussen Luis en Brownlee. De Fransman trok aan het langste eind en blijft zo ongeslagen in 2020.

De sprinttriatlon van Valencia was de laatste wedstrijd van het door corona geteisterde seizoen voor Jelle Geens. Onze landgenoot moest in de 750 meter zwemmen een kloofje laten tegenover de snelste zwemmers.

"Ik sluit het seizoen met een goed gevoel af"

Voor Geens is het de tweede keer in 2020 dat hij op het podium staat, dat was ook in september in Karlovy Vary het geval. Ik sluit het seizoen dan ook met een goed gevoel af. Ik was vaak dicht bij het podium, en twee keer zelfs op het podium. Ik kijk dan ook uit naar volgend seizoen."

"Na het zwemmen besefte ik dat de kloof met de drie leiders niet al te groot was, maar tijdens het fietsen besloot ik toch in het peloton dat we gevormd hadden met enkele Noren te blijven zitten."

"Tijdens het lopen, en nadat ik Le Corre had ingehaald, wou ik wel nog voor de zege gaan, maar ik wist dat het moeilijk zou worden en dus besloot ik mijn podiumplaats veilig te stellen."