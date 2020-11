Cant na 7e plek op EK: "Ben aansluiting met de top weer aan het maken"

"Ik vertrek hier met een goed gevoel"

Een vierde Europese titel zat er zoals verwacht niet in voor Sanne Cant. Een zevende plek was het resultaat na een EK dat gedomineerd werd door de Nederlandse vrouwen.

"Ik wou goed starten en dat lukte", zegt Cant bij Sporza. "Jammer genoeg had ik in de tweede ronde geen antwoord op de versnelling. Dan werd het een hele cross vechten om niet te veel tijd te verliezen."

"Dat er geen verval was tijdens mijn cross, is ook de vooruitgang waarop ik hoopte. Ik had niet echt een terugval en heb gevochten tot op de streep. Het is dan een zevende plek geworden, al had dat evengoed de vijfde kunnen zijn."

"Ik denk wel dat ik de aansluiting met de top opnieuw aan het maken ben", gaat Cant voort. "Nu komen er enkele wedstrijden kort op elkaar, dat speelt normaal gezien alleen maar in mijn voordeel."

"Ik vertrek hier met een goed gevoel. Top 5 had mooi geweest, maar het is nu zo. We hebben een vooruitgang en dat is waarop ik hoopte", aldus Cant.