Van der Poel verdedigt titel in Flandriencross (Hamme) al op 17 januari

Mathieu van der Poel kan zijn titel in de Flandriencross een week eerder verdedigen in Hamme. De wedstrijd schuift 6 dagen op, zodat die niet in hetzelfde weekend als de Wereldbekermanche in Overijse plaatsvindt.

"De wissel van datum zorgt voor een betere spreiding van de cyclocrosskalender", laat organisator Golazo weten. In de 6e manche van de X2O Badkamers Trofee won Van der Poel eind vorig jaar voor Laurens Sweeck en Tim Merlier.