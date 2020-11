Southgate: "Er is niemand die Pickford uitdaagt op zijn positie"

Jordan Pickford kwam afgelopen zondag tegen Newcastle niet van de bank bij zijn ploeg Everton. Robin Olsen kreeg de voorkeur in doel van manager Carlo Ancelotti. Pickford beleeft moeilijke tijden nadat hij Virgil Van Dijk blesseerde met een erg wilde tussenkomst, zeg maar aanslag.

Bovendien is niet iedereen overtuigd dat Pickford een topkeeper is. "Het is een moeilijke tijd voor Pickford omdat hij in de schijnwerpers is komen te staan door die actie en door de bekendheid van de speler die betrokken was (Van Dijk)", zei Gareth Southgate op een persconferentie.

"Ik moet toegeven dat het een opmerkelijke situatie was." Toch denkt de Engelse bondscoach er niet aan om een andere doelman tussen de palen te zetten.

"Als mensen zeggen dat ik loyaal ben aan hem, dan is dat omdat hij het verdient. Zijn prestaties voor Engeland zijn uitstekend. Het is dus geen moeilijke beslissing voor mij."

"We hebben voor sommige posities concurrentie, maar op dit moment is er niemand die hem (Pickford) serieus uitdaagt op zijn positie."

"Of zijn club goed met hem omgaat? Hij heeft een erg ervaren manager, die alles gewonnen heeft wat er te winnen valt in het voetbal. Hij zit op een heel goede plek."