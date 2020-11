Rode Duivel Charles De Ketelaere: "Dit is de droom van elk kind"

De selectie van Charles De Ketelaere door Roberto Martinez was geen complete verrassing, maar in een filmpje van zijn werkgever toont het Brugse jeugdproduct zich bijzonder opgetogen.

"Ik voel me dolgelukkig", reageert De Ketelaere. "Je verwacht dat nooit en de eerste keer is speciaal."

"Ik probeer me te focussen op mijn matchen bij Club en als je het hier goed doet, dan komt die oproeping."

"Je hoopt er altijd op, want dit is de droom van elk kind. Ik wil me gewoon laten zien en ik wil mijn kwaliteiten tonen."

"Ik wil genieten en leren met mijn ogen. Het is aangenaam dat er met ploegmaats als Simon Mignolet mensen zijn die ik al ken. Zij zullen me helpen integreren in de groep."