Primoz Roglic: "Leider in het puntenklassement moet kunnen sprinten, niet?"

Primoz Roglic was naast ritwinnaar Magnus Cort de winnaar van de dag, maar de hongerige Sloveen was niet helemaal in zijn nopjes.

"Ik had heel graag een vijfde etappe gewonnen”, aldus Roglic. “Maar Cort was vandaag de beste."

"Ik ben blij met de bonificatieseconden. Dus al bij al is het toch een prima dag voor ons."

"Toen ik de sprinters op de laatste klim zag lossen, wist ik dat een korte uitslag mogelijk was. Toen heb ik besloten ervoor te gaan. Als leider in het puntenklassement moet je toch een beetje kunnen sprinten, niet?”

Zaterdag wacht de laatste bergrit. Hoe kijkt Roglic naar dat examen? "Die etappe zal er niet om liegen."

"Ik verwacht zeker aanvallen van Ineos, Movistar en Carthy. Het zal geen gemakkelijke etappe worden om te controleren, maar de ploeg heeft laten zien heel sterk te zijn."

"We moeten blijven doen wat we al de hele Vuelta doen en hopelijk heb ik zelf goede benen om het rood te behouden.”