Plots luxeprobleem voor Vincent Kompany? "Ik moet 23 spelers elke week een uitleg geven"

"Naast de coronagevallen en de langdurig geblesseerden zijn we gespaard gebleven van al te veel problemen, waardoor we die coronagevallen goed hebben kunnen opvangen."

"Afgezien van de langdurig geblesseerden kunnen we een beroep doen op een nagenoeg volledige kern. Hier en daar is er een speler die moest herstellen van wat kleine kwaaltjes, maar los daarvan zijn de spelers fit en klaar om zich zondag voor de volle 100% te geven", vertelde Kompany op zijn persbabbel.

"Tot nu hebben we nog niets bereikt"

"Het ontbreekt ons soms nog aan automatismen die wat tijd vragen, maar tegen Kortrijk en Antwerp hebben we gezien dat de ploeg vooruitgang heeft geboekt", meent de T1 van RSCA, 6e in de stand.

"Ik leg de lat heel hoog. Ik blijf altijd optimistisch en positief ingesteld, maar ik weet dat de ploeg nog een enorme progressiemarge heeft."

"Dat is ook normaal, aangezien het zo’n jonge groep is. Maar we hebben echt geen tijd om op onze lauweren te rusten."

"Tot nu toe hebben we nog niets bereikt. Een overwinning is gewoon een volgende stap in de progressie, niets meer. We hebben nog veel werk te verzetten.”