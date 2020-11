Ploegleider Valerio Piva brengt pak ervaring mee naar Circus-Wanty Gobert

Circus-Wanty Gobert neemt volgend seizoen de WT-licentie over van CCC, dat geen nieuwe sponsor vond en er dan ook mee ophoudt. Ploegleider Valerio Piva stapt mee over naar het Belgische team.

De 62-jarige Italiaan brengt een pak ervaring mee. Hij kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur. "Toen Jean-François me belde was ik heel vereerd. Ik ben er zeker van dat we met dit team mooie dingen kunnen bereiken."

"We hebben nog veel werk te doen, maar de passie die dit team uitstraalt, motiveert me heel erg."

Piva, die in Riemst in België woont, was in het verleden ook actief bij T-Mobile, HTC-Columbia, BMC en Katjoesja.