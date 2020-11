Moeskroen speelt ook dit weekend niet door positieve coronatests

Het is van 18 oktober geleden dat Moeskroen een wedstrijd speelde in de Belgische competitie. Daarna werd de ploeg geplaagd door het coronavirus. De Pro League moest op zoek naar nieuwe speeldata voor de matchen tegen Sint-Truiden en Cercle Brugge.

De wedstrijd van zaterdagavond tegen OH Leuven is de 3e op rij die uitgesteld wordt. Een nieuwe datum voor de match is nog niet bekend. Moeskroen is de rode lantaarn in de Jupiler Pro League, met 3 punten in 9 wedstrijden.