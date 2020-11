Maradona is "verward door onthouding" en moet nog even in ziekenhuis blijven

"We kennen Diego allemaal", vertelde arts Leopoldo Luque aan verslaggevers buiten de kliniek waar Maradona drie dagen geleden een operatie heeft ondergaan aan een bloedstolsel in de hersenen.



Voorlopig wordt "Pluisje" nog even in het ziekenhuis gehouden. "In de postoperatieve fase had hij last van verwarring, die we associëren met onthouding", zei dokter Luque.

Luque ging niet verder in op welke onthoudingen hij bedoelde, maar het is geen geheim dat Maradona in zijn leven vocht tegen verslavingen aan drugs en drank. "Ons idee is om hem te behandelen voor die onthoudingen. We denken dat dat het beste is voor hem."

Die uitspraak kwam enkele uren nadat dezelfde dokter had verteld dat Maradona zijn dokters had laten weten dat hij zich goed genoeg voelt om naar huis te gaan.

Maradona kwam in 2000 dicht bij de dood door een hartfalen, dat gelinkt werd aan het gebruik van cocaïne. In 2007 werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij aan hepatitis leed, die veroorzaakt zou zijn door een falen van de lever door overmatig alcoholgebruik.