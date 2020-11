LASK is vergevingsgezind na foutieve wissel bij Antwerp: "Fair play is onze prioriteit"

Door de coronacrisis mogen ploegen in Europa 5 wisselspelers inbrengen, maar die vervangingen moeten tijdens 3 momenten gebeuren om de vaart niet te veel uit de match te halen.

Gisteren gebruikte Antwerp echter 4 wisselmomenten: Buta in de 64e minuut, Ampomah in de 65e minuut en er volgden ook nog aflossingen in de 75e en 87e minuut.

LASK zou een klacht kunnen indienen en zou kunnen aansturen op een 0-3-overwinning, maar de Oostenrijkse club neemt aan dat de eerste twee wissels als één wisselmoment gepland stonden en trekt dus niet de juridische kaart.

"We hopen dat de UEFA hier ook geen zaak van maakt", klinkt het. De opgedeelde wissel tussen Buta en Ampomah zou er gekomen zijn na een slordigheid van de assistent-scheidsrechter.

"Fair play is onze prioriteit. 0-3 in plaats van 0-1 zou ons een voordeel geven, maar we willen niet dat Antwerp een nadeel ervaart."

"Fouten kunnen gemaakt worden. We benadrukken ook dat Antwerp ontzettend fair was op en naast het veld."

"Ze hebben er alles aan gedaan om ons comfortabel te ontvangen in België ondanks de moeilijke coronasituatie", besloot voorzitter Jürgen Werner.