LA Lakers mogen NBA-titel verdedigen vanaf 22 december

De National Basketball Players Association (NBPA) heeft een akkoord bereikt over de startdatum van het nieuwe seizoen. Het wordt een verkorte versie van de NBA, met maar 72 wedstrijden in plaats van 82.

Het akkoord is een belangrijke 1e stap. Verder wordt er onderhandeld over de lonen van de spelers in het verkorte seizoen. Ook de manier waarop de spelers getest worden op het coronavirus, is nog een belangrijk agendapunt.