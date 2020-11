John van den Brom ontbreekt op training Utrecht: "Hij krijgt ruimte om transfer af te ronden"

Geen John van den Brom deze ochtend op de training bij FC Utrecht. Assistent Rick Kruys en beloftetrainer René Hake verschenen op de oefenvelden.

"John van den Brom en Dennis Haar hebben de ruimte gekregen voor het afronden van hun transfer", schrijft Utrecht op zijn offciële Twitter-kanaal.

Daarmee doet de Nederlandse club geen enkele moeite om interesse in zijn huidige trainer te ontkennen. Eén plus één is ook in het voetbal twee.

Racing Genk zoekt een nieuwe coach en John van den Brom zou eerder al op het lijstje van technisch directeur Dimitri De Condé hebben gestaan toen een opvolger voor Hannes Wolf werd gezocht.

John van den Brom is sinds de zomer van 2019 trainer van het ambitieuze Utrecht. In zijn eerste seizoen leidde hij de club naar de 6e plaats en de bekerfinale, maar die werd door het coronavirus niet gespeeld.

Dit seizoen maakte Utrecht een tegenvallende start met 9 punten op 18.