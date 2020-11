Interlandbreak van Italië gaat zonder bondscoach Roberto Mancini van start

Italië oefent woensdag in Firenze tegen Estland, daarna volgen wedstrijden in de Nations League tegen Polen (15/11) en in Sarajevo tegen Bosnië (18/11).

Maar bij Italië, groepsgenoot van Nederland, haakt bondscoach Roberto Mancini voorlopig af.

Mancini heeft een positieve coronatest afgelegd en gaat in afzondering in Rome.

Hij is asymptomatisch en zal de afgesproken procedure en richtlijnen respecteren.

Bij tegenstander Bosnië zal Edin Dzeko niet in actie komen. De vedette van AS Roma moet ook in isolatie na een besmetting.