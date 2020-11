Extra afspraken in Pro League: collectieve quarantaine, inhaalmatchen op Europese avonden

Voorlopig moesten enkel spelers of medewerkers die positief testten op het coronavirus in quarantaine. Desondanks verspreidde het virus zich bijvoorbeeld bij Moeskroen of Deinze nog altijd als een lopend vuurtje. Daarom treft de Pro League strengere maatregelen.

Voortaan kunnen clubs - in samenspraak met de Pro League - beslissen om voor een aantal dagen in volledige lockdown te gaan, waarbij alle activiteiten op de club stilgelegd kunnen worden.

De eerste club die gebruikmaakte van de nieuwe maatregel was Moeskroen. Tussen 29 oktober en 2 november gingen de Henegouwers collectief in quarantaine.

Moeskroen werd de afgelopen weken fel getroffen door het coronavirus met zo'n 25 besmette spelers. De wedstrijden tegen Cercle Brugge en STVV werden uitgesteld. Ook de match van komend weekend tegen OHL gaat niet door. Deze week testten nog twaalf personen positief, onder wie zeven basisspelers.