Bondscoach Philip Mestdagh: "De Belgian Cats zijn meer dan Emma Meesseman"

Meesseman is dé draaischijf van de nationale ploeg. Wat betekent haar afwezigheid voor het team? "Uiteraard is het heel vervelend dat ze er niet bij is in Portugal", trapt bondscoach Philip Mestdagh een open deur in.

"Je mag ook niet vergeten dat we met Kyara Linskens nog een belangrijke speelster missen met een knieblessure. Daarom zijn we wat onderbemand op de vier en de vijf. "

"Maar ik denk dat we nog altijd genoeg kwaliteit hebben in het team om te winnen van Portugal en Oekräine. Het team is meer dan Meesseman en we moeten een oplossing zoeken."

Meesseman liep haar besmetting op in Rusland, bij haar club Jekaterinenburg. "Ploegmate Maryia Papova, sterkhouder van Wit-Rusland, is besmet en dat wist Meesseman. Daarom ging ze in België in quarantaine en werd ze gisteren door onze teamdokter getest."

"Tijdens de training vandaag kwam het nieuws dat die test positief is. Ik heb haar meteen gebeld en uiteraard is ze ontgoocheld. Vanop afstand zal ze ons steunen. Gelukkig hielden we haar vandaag aan de kant en daardoor heeft ze geen ploeggenotes bij de Cats besmet."