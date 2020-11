"Ik ben blij voor De Ketelaere, maar ik heb liever dat er nu geen spelers worden opgeroepen"

Charles De Ketelaere werd vandaag voor het eerst geselecteerd door bondscoach Roberto Martinez. Wat denkt Philippe Clement daarvan? "Ik ben altijd blij voor mijn jongens als ze opgeroepen worden voor hun nationale ploeg", zegt de trainer van blauw-zwart weinig verrassend.



"De tijden zijn ook wat veranderd. De Rode Duivels spelen telkens drie wedstrijden en dus roept de bondscoach een grote groep spelers op. Het is mooi dat De Ketelaere ook op dat niveau de kans krijgt om ervaring op te doen."

"Toch zou ik op dit moment liever hebben dat er geen spelers van mij worden opgeroepen voor de nationale ploeg. Want de vorige keer kwamen er een paar besmet terug van interlandverplichtingen. In Brugge leven mijn spelers in een bubbel. Ze zien niemand, enkel wat familie. Nu komen weer veel bubbels samen en is het risico op besmettingen opnieuw groter."

Ook de overvolle kalender is een probleem, vindt Clement. "Ik vind het onbegrijpelijk dat ze er nog interlands aan toegevoegd hebben. Niet alleen de clubs vinden dat, ook de Duivels zelf. Het is al heel druk door de coronacrisis met de opeenvolging van wedstrijden."

"Er spelen blijkbaar andere belangen", sluit Clement het hoofdstuk af met een knipoog.