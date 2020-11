Verslagen Offredo na verplicht pensioen: "Wie ben ik nog als mens?"

Een emotionele Offredo sprak openhartig over zijn afscheid met de Franse sportkrant L'Equipe. Dat afscheid komt er na aanhoudende blessureleed, dat hem al jaren achtervolgt. "Ik kon de mensen nog niet vertellen dat ik was gestopt, ik ben nog in de ontkenningsfase", vertelt hij.

Offredo liep in maart 2019 een zware enkelblessure op in de GP Denain, waarbij hij zelfs even plaatselijke verlamming opliep. Herstel verliep moeizaam en de Fransman haalde nooit opnieuw zijn oude niveau. De Omloop het Nieuwsblad van dit jaar was zijn laatste wedstrijd.