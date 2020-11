UEFA verdedigt voetbal tijdens coronacrisis: "Een van de meest veilige omgevingen"

Voetballers worden volgende week weer uit hun clubbubbel gehaald om te voetballen bij hun nationale teams.

Die vermenging en de bijhorende reisschema's lijken spek voor de bek van het coronavirus, dat nog lang niet ingedijkt is.

Steeds meer stemmen vragen zich dan ook af of interlandvoetbal in deze sanitaire context verstandig is, maar de Europese Voetbalbond UEFA countert.

De UEFA meldt dat het sinds 5 augustus (tot 15 oktober) 61.859 coronatesten heeft laten uitvoeren.

"Slechts 340 testen hadden een positief resultaat, 0,55 procent van het totale aantal. Bovendien werden slechts 3 procent van alle matchen geannuleerd", klinkt het.

"Ons protocol is stevig en verzekert de veiligheid van alle betrokkenen, ook al blijft de pandemie zeer krachtig", zegt UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"We hebben vertrouwen dat onze competities zoals gepland afgewerkt zullen worden. We tonen dat de matchen veilig kunnen worden gespeeld."

"Met ons "Return to Play Protocol" is het professionele voetbal een van de meest veilige omgevingen in de wereld."