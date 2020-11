UCI lanceert Champions League voor het baanwielrennen

Op 1 maart maakte de UCI tijdens het WK in Berlijn al bekend dat er een nieuw circuit zou komen om het baanwielrennen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Donderdag stelden de UCI en mediapartner Eurosport de naam en het logo van het circuit voor. De Brit Chris Hoy en de Duitse Kristina Vogel zijn de ambassadeurs van het project.

De eerste editie van de Champions League zal uit 6 etappes bestaan. Aanvankelijk zou de eerste daarvan in de herfst van 2021 plaatsvinden en de laatste in februari 2022. Maar wegens de coronapandemie werd uiteindelijk gekozen voor een compacter programma: zes opeenvolgende weekends in november en december 2021 en dat wellicht alleen in Europese velodromen.

De UCI gaat voor meetings van een tweetal uur. "Dynamisch en aantrekkelijk en aangepast aan de wensen van de televisiekijker. We willen een nieuw publiek bereiken."

Op elk van de pistemeetings in de Champions League komen zowel bij de mannen als de vrouwen vier onderdelen aan bod: sprint, keirin, scratch en afvallingskoers. De renners kunnen hun ticket voor de Champions League versieren op het WK 2021. Daar plaatst de top negen van de sprint en de keirin en alle medaillewinnaars van de groepswedstrijden zich. De UCI belooft hen "een aantrekkelijke prijzenpot".