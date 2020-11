Teammanager NTT Pro Cycling gelooft in verdere toekomst van de ploeg

Terwijl de 8 renners van NTT Pro Cyling Team verzocht werden om elders werk te zoeken, is teammanger Douglas Ryder ervan overtuigd dat hij een nieuwe sponsor zal vinden voor volgend seizoen.

Op een virtueel evenement toonde de Zuid-Afrikaan strijdlust om zijn team te redden. "Het is een goed jaar geweest op de fiets, helaas niet op vlak van sponsors en onze toekomst. We zijn een moeilijke puzzel aan het leggen."

"Toen we aankondigden dat we een nieuwe hoofdsponsor zochten, was de reactie over heel de wereld ongelooflijk. Heel veel mensen steunden ons op sociale media", vervolgde Ryder zijn betoog.

"Corona zorgt voor een economisch zware toestand, sommige bedrijven hebben het lastig. Toch zijn we erg dicht bij een akkoord om te kunnen koersen in 2021. In de komende dagen zouden we rond moeten zijn met een plan voor de toekomst."