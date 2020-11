Persoonlijke dokter Maradona: "Zijn herstel is verbluffend"

Dinsdagavond werd Diego Maradona in een privéziekenhuis nabij Buenos Aires met spoed geopereerd. Meer dan 24 uur later lijkt het erop dat de 60-jarige ex-voetballer geen complicaties zal overhouden aan zijn hersenbloeding.

"Ik ben hem gaan opzoeken en hij is wakker en zijn humeur is goed", zegt zijn lijfarts Leopoldo Luque. "Zijn genezing verbaast ons, maar dat is niet de eerste keer bij Diego."

"We moeten wel voorzichtig blijven, want we zitten nog in de postoperatieve periode. Er zijn geen neurologische complicaties, maar er zijn nog andere parameters die we in de gaten moeten houden."

Intussen kreeg Maradona al tal van opbeurende berichtjes, onder meer van zijn Argentijnse opvolger Lionel Messi.