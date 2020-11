Nog geen plannen vandaag? Blijf fit met het hele gezin op een Multimovepad

Vorig jaar openden Sport Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos het eerste Multimovepad in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee, maar het concept is nog niet bekend bij het grote publiek.

Multimove is een initiatief van Sport Vlaanderen dat kinderen de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden wil aanleren op een ontspannende en

uitdagende manier. De Multimovepaden moeten daarbij helpen.

Natuurlijke hindernissen en houten constructies moeten daarvoor overwonnen worden. De paden gaan ook langs bossen, waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Om niet verloren te lopen, is de nodige wegbewijzering voorzien.