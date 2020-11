José De Cauwer na zege Jasper Philipsen: "En of hij koersen kan winnen!"

"Het was echt een zware aankomst, maar Philipsen begon tóch van ver, verraste iedereen en liet niemand nog terugkomen. En dat na een etappe van 230 kilometer, in heel zware weersomstandigheden."

Na eerdere WorldTour-zeges in de Tour Down Under en de BinckBank Tour opende de jonge Philipsen nu ook zijn rekening in de grote rondes.

"Wat een formidabele sprintzege van Philipsen. En of hij koersen kan winnen!", reageerde cocommentator José De Cauwer lyrisch na de aankomst van de 15e etappe.

"We wisten dat hij dit kon op zulke aankomsten"

Na een tweede, een vierde en een negende plek, was het in de 15e rit eindelijk prijs voor de jonge Belgische spurtbom. "We wisten dat hij dit kon, op dit soort aankomsten", zegt De Cauwer.



"Je zag al wat hij in etappe 10 naar Suances deed, waar hij negende werd tussen de klassementsmannen. Dat was een steile aankomst van twee kilometer lang, hé."



"Ik heb hem bij de beloften ook etappes weten winnen op zulke aankomsten, toen nog bij het jeugdteam van BMC waar ook Pavel Sivakov reed. Hij kan heel erg veel en is een man voor de toekomst, want vergeet niet dat hij nog maar 22 jaar is."