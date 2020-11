Jasper Philipsen: "Begin van succesvolle carrière? Deze zege pakken ze me toch niet meer af"

Rit 15 in de Vuelta was de langste dagtocht, over een selectief parcours en in slechte weersomstandigheden nota bene.

Die factoren hadden geen invloed op de benen van Jasper Philipsen, die overleefde en met een machtige sprint naar de dagzege knalde.

"Ik ben bijzonder trots. Ik kan niet beschrijven hoeveel deze ritzege voor me betekent", reageerde de sprinter van UAE - volgend jaar Alpecin-Fenix - in het flashinterview.

"Ik wacht al de hele Vuelta op het juiste moment en dat was blijkbaar vandaag. De ontsnapping was nochtans sterk en we hadden de hele dag tegenwind, wat het lastig maakte."

"Ik geloofde er in de finale meer en meer in, maar voor de start van deze etappe had ik nooit gedacht dat het een groepssprint zou worden."

"Ik houd wel van zo'n finish die helt. Dit ligt me wel. Of dit nu het begin van een succesvolle carrière is? Hopelijk. Deze zege pakken ze me toch al niet meer af. Ik geniet hier van."