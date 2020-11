Het WorldTour-peloton van 2020 verandert in 2021 (in principe) niet

In de wielersport is de WorldTour het hoogste niveau. Dit jaar telt het peloton 19 WorldTour-ploegen en het is de bedoeling dat dat aantal ook in 2021 behouden blijft.

CCC verdwijnt, maar Circus-Wanty Gobert neemt de WorldTour-licentie van de oranje ploeg in principe over. De Internationale Wielerunie UCI onderzoekt de aanvraag tot promotie.

NTT - de ploeg van onder meer Victor Campenaerts - ontbreekt op de lijst met ploegen die een aanvraag hebben ingediend.

Dat is geen verrassing, aangezien het team een race tegen de klok afwerkt om nieuwe sponsors te vinden. Volgens de laatste informatie gaat die zoektocht de goeie kant uit.