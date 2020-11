Genk-fan Pat Krimson: "Misschien vond vrouw van Thorup Genk niet zo mooi"

"Als ik dj-set moet doen in de opwarming van Genk, heb ik veel meer zenuwen dan op Tomorrowland. Als ik de 'heilige grond' zie, krijg ik klamme handjes. Ik heb aan Loredana al eens proberen uitleggen wat clubliefde is, maar het is iets raar."

"Ik ben van kinds af aan supporter van Winterslag. Ik ga al heel lang mee. Zelfs toen ik in Ibiza woonde, zat ik toch telkens te kijken naar mijn club. Er blijft een verbondenheid", vertelt Krimson over zijn clubliefde.

Pat Krimson is al jaren fan en publieksopwarmer van Genk. Dat de club al meerdere malen van trainer moest wisselen dit seizoen, deert hem niet. "Racing Genk zal altijd de supporters en een deel van het bestuur blijven, de rest is vergankelijk."

Krimson: "Als je een contract tekent, moet je het uitdoen"

De dj van 2 Fabiola ziet kansen voor Genk om in PO1 te spelen: "Individuele klasse zit wel in de selectie, maar als ploeg komt het er nog niet uit. We hebben we de laatste weken wel gewonnen, maar het spel was bij momenten zeer slecht."

"Als je de slechte wedstrijden wint, kom je hoog uit. Daar zijn we nu goed mee bezig. Er is veel mogelijk dit jaar. Ploegen die Europees spelen, zoals Antwerp en Brugge, verliezen daardoor wat punten in de competitie", besluit Pat Krimson.