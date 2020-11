Einde van lange soap in zicht? TAS wil voor 2021 beslissing over Russisch dopingdossier

Rusland wordt er sinds 2015 van beschuldigd een grootschalig dopingsysteem te hebben opgezet met medeplichtigheid van de hoogste autoriteiten.

Het Wereldantidopingagentschap WADA besliste eind vorig jaar om Rusland voor vier jaar te schorsen voor alle grote internationale sportevenementen na verschillende herhaaldelijke dopinginbreuken. Rusada, het Russische antidopinglab, ging in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS.

De hoorzittingen, die maandag begonnen in Lausanne via videocall, werden vandaag afgerond. Nu ligt de bal in het kamp van het TAS. Dat wil graag snel duidelijkheid, liefst voor de start van 2021.

"Ookal is het moeilijk om de duur van het proces te voorspellen. Toch willen we graag voor het einde van het jaar alle partijen op de hoogte brengen van onze beslissing", laat het TAS weten in een korte mededeling.

Het is dus bang afwachten voor Rusland. Mag het volgend jaar deelnemen aan de Olympische Spelen of niet?