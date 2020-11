David Goffin breekt na 2 jaar met zijn coach Thomas Johansson

Jarenlang waren David Goffin en zijn coach Thierry Van Cleemput twee handen op één buik op het circuit, maar twee jaar geleden werd de Zweedse ex-prof Thomas Johansson aan de entourage van Goffin toegevoegd.

Johansson moest vooral de service van Goffin beter maken, maar geleidelijk aan werd zijn invloed op de beste Belgische tennisser groter en nam hij helemaal het roer over van Van Cleemput.

Maar dit jaar leek de magie uitgewerkt tussen Goffin en Johansson. Na de lockdown was hij enkel nog goed op de US Open. "Na 2 jaar hebben we beslist onze samenwerking te beëindigen", laat Goffin weten. "Ik dank hem voor alles en voor de vele mooie momenten en wens hem het beste voor de toekomst."