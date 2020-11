Bondscoach over prikjes ploegmanagers: "Stond niet veel verkeerd in interview"

Bij de vrouwen oogt het Nederlandse blok oppermachtig. Sanne Cant is op zoek naar zichzelf.

Sven Vanthourenhout: "Sanne heeft me gezegd dat ze zich de laatste dagen veel beter voelt. Na haar val in Gieten was ze lichamelijk niet 100 procent en de Koppenberg heeft ze wijselijk links laten liggen, ook om de komende weken die procentjes bij te krijgen."

"Ze klinkt positiever en ik denk dat ze daar in geslaagd is. Je moet wel realistisch zijn en je mag niet verwachten dat ze meteen zal meestrijden voor de titel, maar het is belangrijk om weer in die goeie flow te geraken, wat het resultaat ook is. Ze moet lichtpunten zoeken en daar heb ik vertrouwen in."

"We hebben ook Laura Verdonschot nog. Ze komt tekort om mee te doen met de Nederlandse vrouwen, maar ze is bezig aan een goeie reeks en het parcours in Rosmalen ligt haar. Ze kan er lang meedoen."