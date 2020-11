18-jarige doelman van Dynamo Kiev breekt meteen record in CL

De coronapandemie brengt heel wat verrassingen met zich mee. Ook voor Roeslan Nesjtsjeret, die op 18-jarige leeftijd mocht debuteren in de Champions League tegen FC Barcelona.

Van stress was geen sprake bij de jonge keeper. Met 10 reddingen in een wedstrijd haalt hij meteen een record binnen in de huidige CL-campagne. Ook sterren als Lionel Messi waren onder de indruk, zeker wanneer de doelman een vrije trap van de Argentijn uit zijn doel ranselde.

De Spaanse krant AS was lyrisch over de prestatie van de jonge Oekraïner. Na de match shreef het: "Als er publiek was geweest, zou het joch vertrokken zijn onder luid applaus. Barça onder gemompel en afkeuring."