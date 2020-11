"Knap hoe Wellens zijn enige kans heeft gegrepen om seizoen te redden"

Met knalprestaties in de Vuelta is Tim Wellens na een pechperiode helemaal terug boven water gekomen. Een zware val vlak voor de Tour had zijn najaarsplannen immers volledig overhoop gegooid. "Dat was een streep door zijn rekening, maar hij kan snel de knop omdraaien", vertelt coach Paul Van Den Bosch.

Na eerder succes in de vijfde rit sloeg een beresterke Tim Wellens gisteren opnieuw toe in de Ronde van Spanje. Met een machtig eindschot hield hij kleppers als Woods en Stybar achter zich op een pittige finish in Ourense.

"Het was met heel veel plezier dat ik gisteren naar de Vuelta heb gekeken", vertelt Paul Van Den Bosch, de sterke man achter Energy Lab en de coach van Wellens. "Het was een beetje de kroniek van een aangekondigde zege." "Maandag zei hij me dat hij aan 90% in de tijdrit zou starten, want hij was overtuigd dat hij de rit van woensdag kon winnen. En als Tim zijn zinnen op iets gezet heeft, dan weten we dat hij er kort bij kan zijn. Hij maakte het dan ook nog af tegen enkele wereldtoppers. Dat is straf."

"Valpartij voor Tour was streep door zijn rekening"

Voor Wellens is het een bewogen (corona)seizoen geweest. De renner van Lotto-Soudal viel eind augustus zwaar op training en zag daardoor zijn deelname aan de Tour in het water vallen. "Alles was toegespitst op de Tour en de Tour was ook een ideale voorbereiding geweest voor de klassiekers", zegt Van Den Bosch. "Die val had echt een grote impact op zijn lichaam, want hij kreeg er nog koorts bovenop. Hij heeft een dag of tien niet kunnen trainen. Dat was een enorme streep door zijn rekening. Het is ook de reden waarom het een tijd geduurd heeft vooraleer hij terug op topniveau was."

De val voor de Tour had een grote impact op zijn lichaam. Het is de reden waarom het een tijd geduurd heeft vooraleer hij terug op topniveau was.

"In de klassiekers miste hij stevige trainingsbasis"

Na het mislopen van de Tour richtte Wellens zijn vizier op de klassiekers waar hij hoopte zijn seizoen te redden, maar ook dat draaide uit op een teleurstelling.

"In de klassiekers is hij moeten uitkomen tegen renners die bijna allemaal uit de Tour kwamen en helemaal gerodeerd waren. Tim heeft die voorbereiding niet gehad. Eind augustus viel hij en 14 september stond hij al aan de start in de Ronde van Luxemburg. Dan kan je rekenen dat hij heel weinig heeft kunnen trainen."

In de klassiekers kwam Wellens (hier in de Waalse Pijl) nog te kort.

"Twee dagen na Luxemburg volgde het BK, dan het WK, dan de Brabantse Pijl, enzovoort. Hij is van de ene wedstrijd naar de andere gegaan, zonder te trainen: hij had die stevige basis nog niet. Zijn eerste serieuze trainingsblok heeft hij pas tussen Luik en de Ronde van Vlaanderen kunnen inlassen."

"In Vlaanderen moest hij uiteindelijk opgeven, maar achteraf zei hij me wel: "De benen beginnen terug te komen". En vanaf dag 1 in de Vuelta kon je het al zien dat hij opnieuw vertrokken was", zegt Van Den Bosch.

"Zou me niet verbazen als Wellens nog een rit wint"