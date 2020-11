"De wil om te domineren ontbreekt nog te vaak bij de Red Lions"

De kloof met Nederland en Australië is niet groot

Nederland heeft misschien wel wat vertrouwen gewonnen, omdat ze hebben kunnen vaststellen dat het verschil met de nummer 1 in de wereld niet zo groot is. Je had kunnen verwachten dat de Belgen woensdag een tik zouden uitdelen aan onze noorderburen, maar dat is niet gebeurd.

Ik heb niet het gevoel dat de Red Lions woensdag hebben laten zien dat ze onklopbaar zijn of dat ze altijd zullen winnen van Nederland. Ze waren misschien lichtjes beter, maar ook niet in die mate dat ze de Nederlanders hebben laten weten: "Tegen ons valt niets te rapen."

Het gevoel van "hoogdwingendheid" ontbreekt wat

Tegen Groot-Brittannië wonnen de Lions dan wel, maar echt goed was het spel niet. Ze winnen die partij dan uiteindelijk met een doelpuntje verschil. Vorige maand wonnen ze eerst ruim van Duitsland (6-1), om nadien de voet weer van het gaspedaal te halen in de terugmatch (1-1).

Nieuwe spelers kloppen op de deur

Wat de selectie voor de Spelen betreft worden het nog boeiende maanden. Enkele gevestigde namen lijken me niet per se zeker om er in Tokio weer bij te zijn. Sommige jongens die op het WK in 2018 reserve waren, zullen deze zomer wel kans maken op een plaats in de selectie.

Jongens als Desloover en De Kerpel zullen er zonder blessure altijd bij zijn. Maar dat wil zeggen dat andere jongens uit de boot zullen vallen. Spelers als Charlier, Dohmen en Briels zijn op die manier niet zeker van hun vierde Spelen op een rij.

Cosyns zou er, na zijn gemiste WK, volgende zomer wel kunnen bij zijn. Iemand als Plennevaux komt wellicht nog iets te kort, maar je kan er donder op zeggen dat die in Tokio wel gewoon zijn doelpunten zal maken. In het aanvallende compartiment is de concurrentie heel groot.