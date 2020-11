Wellens wint dankzij parcourskennis: "Had huiswerk goed gemaakt"

"We waren met de ploeg naar hier gekomen voor 1 zege, maar toen ik die binnen had, zijn ze mij blijven pushen om voor een 2e te gaan. Vanaf morgen zullen ze wellicht pushen voor een 3e zege", lacht Tim Wellens na zijn winst in Ourense.

"Ik zat al lang in mijn hoofd met deze etappe, want ik wist dat deze finale mij lag. Ik had mijn huiswerk goed gemaakt gisteravond en de finish goed bekeken."

"Ik wist dat ik als eerste in die laatste bocht moest komen en daar heb ik redelijk wat energie in gestoken. Eerlijk: als de finish rechtdoor was geweest, denk ik dat Woods had gewonnen."

We zitten al diep in de herfst, maar toch lijkt het seizoen voor Wellens nog wat langer te mogen duren. "Blijkbaar ligt november mij wel, dat wist ik ook niet."