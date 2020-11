Sergio Ramos scoort 100e goal voor Real: "Waanzinnig voor een centrale verdediger"

In het Champions League-duel tegen Inter scoorde Sergio Ramos (34) zijn 100e doelpunt in het shirt van Los Blancos. Een fenomenaal aantal voor een centrale verdediger. "Dat is inderdaad niet slecht", lachte hij achteraf. Op Twitter stromen de lovende reacties binnen: "De beste scorende verdediger ooit", schrijft ex-ploegmaat Mesut Özil.