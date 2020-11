Red Panthers krijgen bolwassing van Nederland op Hockey Pro League

De Red Panthers kregen al wat stevige tegenstanders voor de kiezen in de Hockey Pro League, maar de taaiste brok moest nog komen. De Nederlandse hockeyvrouwen domineerden in Ukkel, maar scoren bleek moeilijk.

Doelvrouw Elodie Picard leek de rust te halen zonder tegengoals, maar een strafcorner op het einde van het tweede kwart deed de Red Panthers de das om. Lidewij Welten tikte de rebound vanuit een scherpe hoek binnen.

De achterstand kroop tijdens de rust in de hoofden van de Red Panthers, want in geen tijd liepen de Nederlandse vrouwen na de pauze uit tot 0-4, opnieuw dankzij twee strafcorners. In het vierde kwart scoorde Oranje niet meer.

Voor de Red Panthers was het hun negende wedstrijd in de Hockey Pro League. Alleen tegen Nieuw-Zeeland begin februari konden ze winnen. Met ook nog drie keer een gelijkspel staat België op de zesde plek. Oranje blijft op kop met 23 punten.