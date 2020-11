Olympische sterren staan gunstig voor Red Lions: "Beste strafcorner ter wereld"

Ook na zeven maanden zonder internationale wedstrijd waren de Red Lions nog steeds uitstekend op elkaar ingespeeld. Na twee overwinningen tegen Groot-Brittanië kregen de Belgen ook Nederland op de knieën na shoot-outs. "We hebben bij vlagen goed hockey gespeeld en bij vlagen ook gemerkt waar er nog werk aan de winkel is", zei Arthur Van Doren. "We hebben niet altijd naar onze standaarden gespeeld, maar we mogen tevreden zijn over de teamprestatie." "We zetten opnieuw een grote stap. Nederland blijft een topteam, maar wij duiken met een mentale voorsprong de winter in. Of we de Hockey Pro League willen winnen? Absoluut. Dat doel mogen we nu wel durven uit te spreken."

"We staan op een goede uitgangspositie. Het wordt zaak om hard te blijven trainen. Maar onze grote droom - de Olympische Spelen - wordt beslecht in augustus. We gaan hard aan de bak om ook in de schaduw grote stappen te zetten."

Met Alexander Hendrickx, specialist in strafcorners, hebben de Red Lions alvast een belangrijk wapen. "Hij heeft opnieuw laten zien dat hij een topper is", aldus Van Doren. "Het is alleen maar lekker als je op zo belangrijke fases een wereldtopper in je ploeg hebt."

McLeod: "Onze doelmannen zijn nummer 1 en 2 van de wereld"