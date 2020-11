Mettepenningen: "Iserbyt zou enige kopman moeten zijn op EK"

Ook in de andere categorieën hoopt Mettepenningen te scoren met zijn renners en rensters. "Met onze Nederlanders mogen we hopen op succes in de drie andere categorieën. Met Ryan Kamp hebben we zo de topfavoriet bij de beloften in de gelederen."



"Bij de dames beloften behoort ook Fem van Empel tot de kandidaten. We hebben dan ook nog Denise Betsema bij de dames elite. Ik verwacht hier een spannende strijd tussen vijf dames. Het zou mij niet verbazen mocht het daar zelfs tot een sprint komen."