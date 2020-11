Klinckaert verruilt Gent voor Nederland: "Ze voelt zich niet optimaal"

Axelle Klinckaert gooit haar topsportcarrière over een andere boeg. Ze gaat aan de slag in het trainingscentrum in 's Hertogenbosch, waar Nico Zijp de plak zwaait.

Zijp is één van de zes bondstrainers die op non-actief is gezet in Nederland na het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Waarom Klinckaert de overstap maakt naar Nederland, is niet duidelijk. Volgens het persbericht van de Gymfed "voelt ze zich op dit moment niet optimaal in haar vel".

Onlangs kwam het trainersduo Marjorie Heuls en Yves Kieffer wel in opspraak na getuigenissen van de (voormalige) gymnastes Aagje Vanwalleghem, Gaëlle Mys, Dorien Motten en Laura Waem. Ook Motten traint in Nederland bij Nico Zijp.

"Axelle wenst zich vanuit haar nieuwe trainingsomgeving in Nederland te blijven inzetten voor het Belgische damesturnen", klinkt het bij Gymfed.

"Ze zal zich volop focussen op haar doelstelling om een selectieplaats in de Olympische ploeg 2021 te behalen. Als federatie ondersteunen we haar keuze en hopen we dat dit haar een extra stimulans geeft."

Klinckaert is een van de meest getalenteerde gymnasten in de Belgische ploeg. Op het EK in 2018 won ze brons met haar grondoefening. Ze miste de Spelen in Rio door een zware knieblessure.