Italiaan wint langste loopwedstrijd met 6 dagen voorsprong

9 paar schoenen versleten, 10 kilogram afgevallen

Door de coronacrisis vond de langste officiële race ter wereld dit jaar plaats op een parcours van 1 km in Salzburg in Oostenrijk en niet in New York. De deelnemers mochten tussen 6 uur 's morgens en middernacht proberen om de 118 marathons (3100 mijl ofte 4989km) zo snel mogelijk af te leggen.

Winnaar Adrea Marcato is slechts de 49e loper die erin slaagt om deze wedstrijd te beëindigen. Niet verwonderlijk als je bedenkt wat voor helletocht het geweest is. Marcato versleet 9 paar schoenen! Om de helse pijnen in zijn voeten te verzachten moest hij ze elke dag in ijs dompelen.

Als vegetariër bestond zijn dieet gedurende de race uitsluitend uit volkoren toast, avocado en kaas. Niet gemakkelijk als je elke dag zo'n 10.000 calorieën moet binnenkrijgen. Hij verloor dan ook 10 kilogram gedurende de race. Dit in tegenstelling tot de tweede in de stand die 3 kilogram aandikte omdat hij graag ijsjes, cake en chocolade at.